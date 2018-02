Horb a. N. Das Lied vom "Käs raholet"

Begleitet von "Kapellmeister" Wilhelm Hofmann sangen sie "Lustig ist das Rentnerleben" nach der Melodie "Lustig ist das Zigeunerleben", in dem die Vorteile des Rentnerlebens hervorgehoben wurden, oder "Heute hier im Fasnetssaal", nach der Melodie "Horch was kommt von draußen rein".

Aber zuerst einmal gab es Kaffee und Fasnetsküchle. Mit kleinen lustigen Vorträgen und Sketchen unterhielten die Hobbyschauspieler der Theatergruppe der AWO Mühlen die Senioren wieder aufs Beste. "Es war einmal in Horb",hieß es bei Märchentante Lisa Krotz. "Mein Gott, wie war des domols schee, dr Haipt war do, dr Zizibe und en sellem Haus, deam dauba rota, hot früher kauft mer Damamoda." Doch heut werden wieder neue Märchen geschrieben – ein Seitenhieb gab’s auf die Hochbrücke.

Im ersten Sketch führt ein Ehepaar (Edda Langhammer und Wilhelm Hofmann) ein tief greifendes Gespräch. Die Ehefrau möchte wissen, was der Mann tun würde, wenn sie sterben würde, ob er wieder heiraten würde, ob er dann ihr Bild auf dem Nachttisch durch eines seiner neuen Frau ersetzen würde oder gar Sex in ihrem Ehebett haben würde. Der Ehemann beantwortet alle Fragen sehr diplomatisch. Als sie jedoch wissen will, ob er ihr auch ihre Golfschläger geben würde, rutscht ihm heraus: "Nein, sie ist doch Linkshänderin!" Oha, dumm gelaufen.