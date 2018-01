Horb a. N. Das Licht in der jüdischen Spiritualität

Horb. Gabriel Strenger aus Jerusalem hält am Dienstag, 16. Januar, ab 20 Uhr im Museum jüdischer Betsaal in Horb in der Fürstabt-Gerbert-Straße 2 einen Vortrag im Rahmen der Ausstellung "Menorah – Licht und Leuchter im jüdischen Leben". Der Eintritt ist frei.