Horb a. N. Das Horber Grafenpaar und seine Zeit

Bemerkenswert ist, dass der gefesselte Christus die Leidenswerkzeuge selbst in Händen hält. Außer einer Birkenrute hält er in seiner Rechten eine Geißel, wie sie einst auch im Horber Dominikanerinnenkloster zur Selbstkasteiung verwendet wurde. Sollte diese Darstellung an die Züge der Geißelbrüder erinnern, die im Frühjahr 1349 ihr Unwesen auch in der Grafschaft Hohenberg trieben, als Graf Rudolf III. noch unter der Vormundschaft seiner Mutter und seines Onkels Hugo I. von Hohenberg stand?

Großes Sterben erschüttert die Moral

Zur Mitte des 14. Jahrhunderts kam rund ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas durch den sogenannten Schwarzen Tod um. Die Ursachen für die Pest waren im Mittelalter weitestgehend unbekannt, weshalb die meisten Maßnahmen gegen diese Seuche völlig ohne Wirkung blieben. Das große Sterben erschütterte die Moral der Bevölkerung und förderte religiöse Wahnvorstellungen. Massenhysterische Prozesse wie Flagellantentum und Judenpogrome erschütterten auch die Städte in der Grafschaft Hohenberg.

Die Identität der auf dem Epitaph dargestellten Personen, die betend einen Rosenkranz in Händen halten, wird durch Schriftbänder preisgegeben. Auf der rechten Seite des Sarkophags kniet allein "Idda Gräffin von Tockhenburg, Graff Rudolfs von Hohenberg des Letzten Gemahel" vor einer manierierten Renaissancelandschaft. Sie trägt über einer braunen Ärmeltunika einen schwarzen knöchellangen Umhang. Als verheiratete Frau bedeckt ein Wimpel ihr Haupt. Das schalartige Leinentuch wurde so um Hals, Kopf und Nacken gelegt, dass vorne nur das Gesicht frei blieb. Der Wimpel galt als sehr züchtige und sittsame Kopfbedeckung, weshalb er oft Bestandteil der Nonnentracht war. Dieselbe Bekleidung tragen auch die beiden Frauen auf der linken Seite, und es scheint, als ob das Epitaph angesichts späterer Modetorheiten auf den ersten Paulusbrief an Timotheus verweist: "Der wahre Schmuck der Frauen ist es, Gutes zu tun." Und Ita von Toggenburg hat wahrlich Gutes getan.

Das 1044 erstmals urkundlich erwähnte Ostschweizer Adelsgeschlecht der Toggenburger zählte zum reichsunmittelbaren Hochadel, und der Schwerpunkt ihrer Besitzungen lag in der Landschaft, die heute als Toggenburg ihren Namen trägt. Itas Vater, Graf Friedrich V., wechselte 1323 als Chorherr von Konstanz vom kirchlichen in den weltlichen Stand, da die Ehe seines einzigen Bruders Graf Diethelm IV. ohne männlichen Nachfolger geblieben war. Aus Friedrichs Ehe mit der Erbtochter Kunigunde von Vaz gingen neun Kinder hervor. Durch die Erbschaft des Hauses Vaz und eine geschickte Territorialpolitik erweiterte er den Besitz der Toggenburger bis zu seinem Tod im Jahr 1364 beträchtlich.

Itas Bruder Graf Diethelm V. verheiratete sich mit Katharina von Werdenberg-Heiligenberg und vergrößerte noch den Einfluss und die Macht der Toggenburger zusammen mit seinem Bruder Graf Donat I., der mit Agnes von Habsburg-Laufenburg vermählt war. Die Habsburger schätzten die Toggenburger als Geldgeber und treue Begleiter im Kampf gegen die Eidgenossen. Mit dem Tod von Itas Neffen Graf Friedrich VII. erlosch das Toggenburger Geschlecht 1436 im Mannesstamm.

Ita war mit Rudolf bereits vermählt, als dieser 1359 nach dem Tod seines Onkels Albrecht V. die Herrschaft über die Stadt Horb übernahm. Aus der nicht besonders glücklichen Ehe ging allein eine Tochter namens Margarete hervor. Drei Jahre nach dem Tod ihres Gatten vermählte sich Ita 1392 in zweiter Ehe mit dem Grafen Heinrich V. von Werdenberg-Heiligenberg-Trochtelfingen, mit dem sie auf dem Sigmaringer Schlossberg residierte. Sie verstarb um das Jahr 1399.

Mit Itas Gatten Rudolf III., der seine Grafschaft noch zu Lebzeiten 1381 an die Habsburger veräußerte hatte, starb die Rottenburger Linie der Grafen von Hohenberg 1389 im Mannesstamm aus. Zusammen mit einer Bitte verweist das Spruchband auf "Graff Ruodolph von Hohenberg, Gott durch deinen bittern Tod hilff uns". Er trägt über einer langärmligen Tunika einen kurzärmligen Mantel und betet mit entblößtem Haupt links vor dem Sarkophag. Rudolfs Vorfahren gingen als Seitenlinie aus dem Geschlecht der Edelfreien von Zollern hervor, das 1061 erstmals Erwähnung fand. Begründer der Rottenburger Linie war Rudolfs Urgroßvater Graf Albrecht II. von Hohenberg, dessen Schwester Gertrud mit König Rudolf von Habsburg vermählt war, und der im April 1298 sein Leben für die habsburgische Thronfolge in der Schlacht auf den Leinstetter Kreuzwiesen ließ.

Rudolf I. von Hohenberg, Sohn von Albrecht II. und Großvater des letzten Rudolfs aus der Rottenburger Linie, gelang es 1319 durch Tausch mit seiner Nagolder bzw. Wildberger Verwandtschaft, die Stadt Horb in den Besitz der Hauptlinie einzugliedern. Seine Generation ist auf dem Epitaph durch jene Frau vertreten, die ganz links außen kniet und durch das Spruchband als "Irmelgard Gräffin von Württenberg, Graff Ruodolphen des ältern Gemahel" ausgewiesen wird. Allerdings war die Württembergerin nicht die Großmutter von Rudolf III., denn alle vier Söhne von Rudolf I. stammten aus seiner ersten Ehe mit Agnes von Werdenberg, die 1317 verstarb.

Irmengard von Württemberg war die Tochter von Graf Eberhard I. dem Erlauchten, der bis zur Aussöhnung im Jahr 1291 der größte Gegenspieler von ihrem Schwiegervater war, als er den Aufbau der württembergischen Landesherrschaft gegen die Revindikationsversuche von König Rudolf von Habsburg behauptete. Das Ableben seiner zweiten Frau Irmengard im Jahr 1329 bildete für Rudolf I. wohl den direkten Anlass zur Gründung des Chorherrenstifts an der Morizkirche in Rottenburg-Ehingen, die von ihm zuvor schon als Erbbegräbnisstätte der Rottenburger Linie auserkoren worden war. 1308 fand hier mit Ursula von Öttingen, der dritten Gattin Graf Albrechts II. von Hohenberg, die erste Beisetzung statt. Der Vater von Rudolf I. und seine 1296 verstorbene Mutter Margarethe von Fürstenberg hatten ihre letzte Ruhestätte noch im Kloster Kirchberg gefunden. Unter den Epitaphen der Morizkirche ragen heute vor allem die drei Grabmäler der Stifterfamilie mit den überlebensgroßen Darstellungen Rudolfs I. von Hohenberg, Irmengards von Württemberg und Albrechts V. heraus, der 1359 als Bischof von Freising das Zeitliche segnete.

Das Wappen mit den Balken ist rätselhaft

Der geteilte Schild mit den schwarz-goldenen teckschen Rauten und den hohenbergischen Farben müsste richtiger Weise der Frau zugeordnet werden, die direkt hinter Rudolf III. kniet. Das Spruchband verweist nämlich auf Rudolfs Schwester "Agnes Gräffin von Hohenberg, Hertzogin von Teckh". Agnes war mit Herzog Konrad IV. von Teck verheiratet, der für den ältesten Sohn von Kaiser Ludwig dem Bayern die Landeshauptmannschaft in Tirol innehatte. Bei seinem harschen Versuch, die Ansprüche des bayerischen Herzogs Ludwig V. gegenüber den Tiroler Adeligen durchzusetzen, zog er sich deren Unmut zu und wurde 1352 von dem schwäbischen Adeligen Schweiker von Gundelfingen in München ermordet. Als Witwe lebte Agnes bei ihrer Mutter und ihrem Bruder in Rottenburg. Mutter und Tochter stifteten im Chorherrenstift St. Moriz die reich dotierte St. Ursulapfründe und trugen viel zum Ausbau der Kirche bei, in der die Tochter 1366 noch vier Jahre vor der Mutter ihre letzte Ruhe finden sollte.

Das der Agnes zugeordnete Wappen mit zwei roten Querbalken auf silbernem (weißem) Grund gibt Rätsel auf, zumal es auch nicht mit Irmengard von Württemberg in Verbindung gebracht werden kann. Solch ein Wappen führten die Grafen von Nieder-Isenburg, die als eines der bedeutendsten edelfreien Geschlechter am Mittelrhein und im Westerwald galten, aber keinerlei Beziehung zu den Hohenbergern besaßen. Aus dieser Gegend stammte allerdings die Mutter von Agnes und Rudolf, die eine Tochter des Grafen Emicho I. von Nassau-Hadamar war. Dieser war ein Neffe des Königs Adolf von Nassau, der 1298 im Kampf um die Königskrone zweieinhalb Monate nach dem Schlachtentod von Albrecht II. von Hohenberg den Tod in der Ritterschlacht von Göllheim fand. Margarete von Nassau war mit Rudolf II. von Hohenberg verheiratet, der 1335 ein Jahr vor seinem Vater Rudolf I. verstarb. Ihr Gatte war angeblich der Trunksucht verfallen, weshalb Rudolf II. auch den Beinamen "der Säufer" erhielt. Bemerkenswerter Weise sind die Eltern auf dem Epitaph von Rudolf III. vollständig ausgeblendet.

Bei dem von den Franziskanerinnen der Oberen Klause in Ehren gehaltenen Epitaph handelt es sich nicht um eine zeitgenössische Darstellung des letzten hohenbergischen Grafenpaars aus der Rottenburger Linie. Die Gedenktafel dürfte am Übergang von der Spätgotik zur Renaissance entstanden sein und bei der Renovierung eine barocke Überarbeitung erfahren haben. Es finden sich bezüglich der Darstellung mehrere Parallelen zu dem Epitaph für die Familie des Horber Bürgermeisters Jakob Leins, das der in Horb wohnhafte Maler Valentin Salomon von Fulda im Jahr 1588 geschaffen hat. Zumindest trug die feine verheiratete Horber Damenwelt zu jener Zeit noch einen Wimpel, dessen Verschleierung lediglich die Nase und die Augen frei gab.