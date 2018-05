Horb a. N. Das Harmonie-Geschenk für den Nabu

Doch gestern zum 50. Jubiläum ist der MP nicht dabei. Nabu-Vorsitzender Lambert Straub: "In diesem Jahr, so der letzte Stand, wird das nichts. Weil sein Terminkalender so voll ist."

Und auch mit der Orchideenorgie ist es nichts am Sonntag. Rieber: "Im Januar 2017 allein hat es soviel geregnet wie in diesem Jahr bis heute. Den Orchideen fehlt einfach deshalb das Wasser im Boden. Von der Bockswiesenzunge lassen die meisten Orchideen die Blätter hängen. Da habe ich gerade mal eine Pflanze mit einer Blüte gefunden! Es ist echt mickrig."

Die Besucher sind trotzdem begeistert. Eine Frau aus Jettingen will wissen, wie Rieber die Grillen rauslockt. Er lächelt mit blitzenden Augen: "Vorsichtig einen Grashalm in die Höhle. Solange vorsichtig stochern, bis sie rauskommt. Und dann das Loch zuhalten."

Gibt es zum 50. Jubiläum wieder eine neue Art, die im Naturparadies entdeckt wurde? Rieber überlegt. Dann lächelt er: "Vor drei Jahren hat ein Auswärtiger hier ein Exemplar des Trauer-Rosenkäfers entdeckt und die Art als nachgewiesen dokumentiert. Laut meiner Literatur ist er hauptsächlich in Nordafrika heimisch. Sehr selten. In diesem Jahr haben wir davon so viele Exemplare, dass ich damit Schachteln hätte füllen können!"