Horb a. N. Das Gemeinwohl hat für ihn Priorität

Aber nicht nur die oben genannten Projekte, bei denen die Stadtverwaltung letzten Endes federführend war, sondern die im Ehrenamt umgesetzten Vorhaben siedelt Bronner in seinem Rückblick viel höher an. "In kompletter Eigenleistung haben wir Altheimer beispielsweise den Bühnenanbau in der Turnhalle gestemmt und – und darauf bin ich besonders stolz – die neue Aussegnungshalle auf dem Friedhof gebaut." Wolfgang Scherrmann war als Maurer und Capo für den Bau zuständig und Anton Scherrmann hat die gesamten Vermessungsarbeiten gemacht. "Natürlich haben sich viel mehr Leute mit in dieses Projekt eingebracht, aber die zwei waren halt an vorderster Front tätig." Für Andreas Bronner war und ist dieser Friedhof ein weiterer Eckpunkt im kommunalpolitischen Leben. Nun da der von ihm forcierte Glockenturm und die Altheimer-Glocke, die im Januar gegossen wird, quasi in trockenen Tüchern sind, fällt ihm der Rücktritt ein klein wenig leichter.

Solche Vorhaben können nur realisiert werden, wenn die Vereinsgemeinschaft mitmacht. Dies weiß Bronner nur zu gut, aber nicht nur deshalb lag ihm das Vereinsleben sehr am Herzen. Irgendjemand hat einmal festgestellt, dass die Vereine eines Ortes der Kit, der Klebstoff des Gemeinwesen sind. Eine Tatsache, von der man auch in Altheim wusste. Bereits Ende der 1980er Jahre gründete man die Altheimer Vereinsgemeinschaft und den Kulturverein. "Unsere Vereine haben sogar ein gemeinsames Vermögen", freut sich der scheidende Ortsvorsteher. "Das gesamte Innenleben der Moste – von der Presse bis zur Theke – gehört der Vereinsgemeinschaft." Und dort, wo Vereine sind, da wird auch gefeiert. Das traditionelle Bockbierfest der Musikkapelle, die 1200-Jahr-Feier, die für viel Aufsehen und Lob sorgte und sogar in einem Heimatbuch verewigt wurde, mindestens fünf große Dorffeste und unzählige kleine Veranstaltungen wurden von Andreas Bronner, zumindest hinter den Kulissen, mitorganisiert. Ein Highlight in seiner Amtszeit war die Entdeckung der Alemannengräber, die die Altheimer dem Hobbyarchäologe Bernhard Würger aus Bittelbronn, der sie bei den Erdarbeiten zum Baugebiet Talberg fand, zu verdanken haben. "Damals hätte ich ihn würgen können, weil er dadurch die Entwicklung dieses Baugebietes stark verzögert hat, heute bin ich ihm zutiefst dankbar", erklärte Andreas Bronner, den es sehr freut, dass man diesen historisch so wertvollen Funden im Horber Stadtmuseum eine eigene Ausstellung widmet. Denise Beilharz hat darüber sogar ihre Doktorarbeit geschrieben.

Andreas Bronner hat sich seinen Rücktritt wohlüberlegt, denn es ist sicher nicht einfach, nach so langer Zeit die Verantwortung abzugeben. "Doch ich bin jetzt 77 Jahre – was früher ganz einfach ging, das fällt mit den Jahres einfach schwerer." Das sei mit ein Grund für den Abschied aus dem örtlichen Gremium. Der andere ist aber die Familie, die in den letzten 43 Jahren kaum etwas vom Ehemann, Vater und nun auch vom Großvater hatte. Bevor Andreas Bronner 2006 aus dem Schulamt ausschied, war er zehn Jahre Schulrat der Bezirke Calw und Freudenstadt und von 1982 bis 1996 Rektor der Altheimer Schule. Dazu kam neben dem innerörtlichen Engagement auch noch das Amt im Horber Gemeinderat. Da blieb für die Familie keine Zeit übrig.

"Mein Frau hat das jedoch immer mitgetragen", so sein stiller Dank an seine Claudia.

Am 6. Dezember wird er seine letzte Ortschaftsratssitzung leiten. Er geht im Guten, auch wenn einige Altheimer nicht immer mit seinen Entscheidungen ganz einverstanden waren. "Man muss an das Gemeinwohl denken. Das Große und Ganze sehen – da kann es schon mal vorkommen, dass man die Einzelinteressen hinten anstellen muss", lautet sein Credo. Am 31. Dezember endet zwar Bronners Zeit als Ortsvorsteher, doch er wird diese Wahlperiode noch sein Altheim im Gemeinderat vertreten. Doch die Option, dadurch das Recht zu haben an den Sitzungen des Ortschaftsrates teilzunehmen, wird er nicht nutzen. "Meine Nachfolgerin muss ihren eigenen Weg gehen, da will ich ihr nicht im Weg stehen, doch wenn sie Fragen an mich hat, darf sie gerne zu mir kommen. Und das weiß sie auch."

Andreas Bronner geht und Sylvia Becht wird ab dem neuen Jahr in seine großen Fußstapfen treten.