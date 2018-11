Horb a. N. Das Förder-ABC für Kulturschaffende

Horb. Jakubowski sagt zunächst, was die Leader-Förderung (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale, zu deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) für ihr Chamäleon-Theater bedeutet hat. Die Theatermacherin aus Dettingen: "Die Unterstützung hat uns Mut gemacht. Wir sind in Orten aufgetreten, wo wir bisher noch nie waren. Um unsere Basis zu verbreitern. Ohne die Förderung hätten wir wahrscheinlich Minus gemacht. Und wir sind an vielen Orten im nächsten Jahr wieder eingeladen – und das ist eine große Erleichterung für uns."

Ihr Mitstreiter Andreas Schnell sagt dazu: "Wir haben die Mittel bekommen, um neue Spielorte zu erschließen. Und haben gleichzeitig unsere Technik auf den neuesten Stand bringen können. Der Linsenscheinwerfer, der sehr empfindlich ist und beim jüngsten Auftritt den Geist aufgegeben hat, zeigt, wie notwendig das war. Durch die bessere Technik ist es uns natürlich möglich, die Auftritte einfacher zu gestalten und man kann entspannter planen."

Und der Auftritt mit fünf Stücken an zwölf neuen Spielorten – unter anderem im Kloster Bernstein bei Rosenfeld oder in Vöhringen – hat auch die Orte selbst aufgewertet, wie Jakubowski betont: "Man spielt an Orten, wo es vorher noch nie Theater gab. Damit bekommt der Ort eine neue Bedeutung, und die Menschen, die uns besuchen, werden auf andere Orte aufmerksam. So haben viele gesagt: Wir wussten gar nicht, dass ihr auch in Horb oder Dettingen den Theatersommer macht."