Horb a. N. Das erste Schwanenbaby fehlt – Tierschutzverein pflegt es

Das Schwanen-Drama – geht es schon wieder los? Jedes Jahr brüten Schwäne am Neckar in der Nähe des Alten Freibads. Doch es gab unter den Küken immer wieder Todesfälle. Viele stürzten beim Schwimmausflug mit den Eltern das Wehr an der Inselspitze herunter. Deshalb hatte Lilo Fradella, Pächter des Kiosk am Alten Freibad, gefordert, dass die Stadt dort ein Netz aufhängen könnte (wir berichteten).

Bis jetzt ist nichts passiert. Doch diese Gefahr könnte bald wieder auf die süßen Schwanenbabys lauern. Ein Küken ist gestern schon vor den Augen der Mutter ins Wasser gegangen. Ist ein bisschen geschwommen – etwa 50 Zentimeter ins Wasser rein. Doch dann kehrte es wieder zur Mama zurück.

Doch wer ist die Retterin des fünften Schwanenbabys? Anruf bei Nabu-Vorsitzendem Lambert Straub: "Wir machen so etwas in der Regel nicht. Fragen Sie beim Tierschutzverein nach."

Das bestätigt der Tierschutzverein Horb: "Ja, wir haben es in unsere Wildtierstelle aufgenommen." Dann bleibt allen Schwanen-Fans die Hoffnung, dass die guten Hände der Tierhelfer das Baby wieder aufpäppeln können!