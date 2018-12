Horb a. N. Das eigene Tanzgefühl entdecken

Horb. "All You Can Dance" ist ein Modellprojekt der Tanz-Szene Baden-Württemberg, das im vergangenen Jahr in Horb recht erfolgreich gestartet ist und nun in die zweite Runde ging.

Im ersten Teil des Abends entführten die Profi-Tänzerinnen Elisabeth Kaul und Tess Lucassen ihre Zuschauer in die "Global Citizen", in der sie "den ersten Schritt" zu einem besseren Miteinander aufeinander zu machten. Elisabeth Kaul hatte dieses Stück choreografiert, in dem sie die unendlichen – aber auch beängstigenden – Möglichkeiten unserer globalisierten Welt thematisiert. Recht weltläufig deshalb auch die Ansagen zu den vermeintlichen Spielregeln und Wahlmöglichkeiten, die die Zuschauer anscheinend hatten.

Menschliches Miteinander in all seinen Facetten in den Tanz projeziert