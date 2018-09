Horb a. N. Das Arbeiten mit Holz macht ihnen besondere Freude

Zum einen über die bestandene Gesellenprüfung der beiden, aber auch darüber, dass sich wieder zwei junge Menschen dafür entschieden haben, ein solides Handwerk zu erlernen. Als junge Frau erbringt Celina Schönleber den Beweis, dass Frauen durchaus die Möglichkeit haben, in einen bisher von Männern dominierten Beruf erfolgreich einzusteigen und sich darin ausbilden zu lassen.

Celina Schönleber aus Vöhringen besuchte die dortige Grundschule und später die Realschule in Sulz. Sie legte 2016 ihr Abitur am Technischen Gymnasium in Rottweil ab. Anschließend begann sie ihr Studium in Biberach/Riss mit dem sogenannten Biberacher Modell, einer zweijährige Ausbildung als Zimmererin. Nun beginnt sie ihr Vollzeitstudium für Projektmanagement Holzbau.

Celina Schönleber entschloss sich für diesen Berufsweg: "Man lernt von Grund auf das Handwerk; der Zimmererberuf ist wichtig, wurden doch schon seit Menschengedenken großartige Bauten erschaffen." Man lerne alle Bereiche kennen, und mit dem wertvollen Stoff Holz zu arbeiten, bereite ihr Freude. Zeitweise sei der Beruf aber anstrengend. Auf die Walz will Celina Schönleber aber nicht gehen, wie sie ergänzt, denn sie will ihr Studium zügig mit dem Bachelor beenden, um dann den Weg als Polier oder Zimmermeisterin einzuschlagen.