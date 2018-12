Horb a. N. Dankeschön an Horbs Retter-Nachwuchs

Das Stadtoberhaupt fragt, wer von den Schülern Arzt werden will. Fast zehn Hände heben sich. Rosenberger: "Wir brauchen Ärzte und Therapeuten. Vielleicht habt ihr später Lust, zurück in eure Heimatstadt zu kommen. Viele gehen oder fahren an einem Unfall vorbei, haben Angst und machen nichts. Das ist das Schlechteste. Ihr wisst, was zu tun ist und packt an."

Götz Peter, geschäftsführender Schulleiter: "Ihr setzt euch freiwillig für eure Mitschüler ein. Motiviert auch eure Mitschüler mitzumachen."

Plötzlich klingelt das Handy des OBs. Er holt es raus, fragt: "Ist hier Handy-Verbot?" Die Antwort von Rektor Neumann: "Nur in der Mensa". Der OB wischt sich die Stirn: "Da habe ich ja Glück gehabt!"

Dann schaut er auf den Tisch: "Ich weiß, ich habe von euch den Vorschlag gehört, dass man diese Ehrung vormittags zwischen 8 und 14 Uhr macht. Das versprech ich euch für das nächste Mal. Doch diesmal gibt es City-Gutscheine für euch!"

Dann treten die Schulsanitäter vor. Rosenberger liest jeden Namen vor, und jede Klasse oder Jahrgangsstufe bekommt einen Packen mit den Einkaufsgutscheinen für die Horber Geschäfte. Für die Lehrerinnen, die sich um die Schulsanitäter kümmern, gibt es Rosen. Fachmännisch übergeben von Götz Peter.

Dann noch ein Foto: Die unteren Klassen des MGG haben sich extra die T-Shirts machen lassen. Vor ihnen knien sich die jüngsten Retter aus Dettingen im grünen Schul T-Shirt der Grundschule Dettingen.

Rosenberger scherzt noch: "Da sieht man, dass Rot-Grün doch zu was Nutze ist. Zumindest hier auf der Bühne."