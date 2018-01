Horb a. N. Dank guter Kameradschaft beinahe sorgenfrei

Horb-Nordstetten. Bei 16 Veranstaltungen hatten die Männer über 130 Mal gesungen, und zwar 70 verschiedene Lieder. Sieben Ausschusssitzungen wurden abgehalten, bei denen verschiedene Vereinsprobleme beraten wurden. Leider konnten auch im vergangenen Jahr keine neuen Mitglieder gewonnen werden. Der Verein hat derzeit 88 Mitglieder, davon 17 aktive Sänger, 41 fördernde Mitglieder und 29 Ehrenmitglieder.

Mehr zu den einzelnen Veranstaltungen und Aktivitäten erfuhr man von Schriftführer Hermann Storz. "Ein Teil unserer heimatlichen Kultur ist unsere Sprache", erklärte er und trug deshalb seinen chronologischen Bericht in Schwäbisch vor. Am Anfang gab er der Versammlung erst einmal ein kleines Rätsel auf. "Wissat ihr, was dia Männergesangvereine, Leut, wo schwäbisch schwätzet und d´ Mucka, Käfer und Schmetterlinge gemeinsam hend? Sie werdet immer rarer." Neben Auftritten beim Sängerfest des Liederkranzes Dettensee und beim Herbstliederabend des Männergesangvereins Freundschaft Talheim war ein musikalischer Höhepunkt für die Sänger der eigene Liederabend im Oktober, gemeinsam mit den Nachbarvereinen aus Betra und Dettensee unter dem Motto "Von ällem ebbes".

Tradition hat auch schon das Weihnachtsliedersingen in der Taberwasenkapelle. Neben den Liedern des Chores trugen weihnachtliche Zitherklänge mit Gitarrenbegleitung und die Grundschüler mit ihren Beiträgen zur feierlichen Stimmung bei. Aber die Sänger können auch schießen. Beim Vereinspokalschießen des Schützenvereins belegten sie Platz 2 von zwölf Mannschaften.