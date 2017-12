Horb a. N. Dank an Mitarbeiter

P ersonalreferentin Gabriele Grudno bedankte sich im Namen der Geschäftsführung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den wertvollen Beitrag zum Erfolg und für die jahrelange Treue zum Unternehmen. "Wir freuen uns mit Ihnen, dass wir heute und hier auf 410 Jahre gemeinsame Arbeit, Verantwortung, Pflichterfüllung und Leistungsbereitschaft in guten wie in schwierigen Zeiten zurückblicken können", so Grudno in ihrer Ansprache.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für jeweils 45,40, 35, 30, 25, 20 und 10 Jahre Betriebszugehörigkeit beim Horber Pressen- und Anlagenbauer geehrt (siehe Rubrik).

Kurzer Ausblick