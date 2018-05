Horb a. N. Damit das Baden viel Spaß macht

Der Mai zeigt seine ersten Sonnenstrahlen und lädt Kinder wie Erwachsene zum Baden und Schwimmen ein. Dies hatte das DLRG-Team zum Anlass genommen, einen Mittag mit den Großen des Kindergartens zu verbringen. DLRG-Mitglieder zeigten den Kindern die Aufgaben der deutschen Lebensrettung. Eine Flagge mit dem Wappen eines Adlers als Symbol der DLRG wurde groß ausgebreitet.

Die Kinder wurden auf die Gefahren am und im Wasser aufmerksam gemacht. Selbst ein Gartenteich oder die Regentonne können gefährlich sein. Verschiedene Situationen, die im Hallenbad am Strand oder an einem See auftreten können, wurden durchgesprochen, und die Kinder beteiligten sich rege mit verschiedenen Ideen, wie sie sich richtig verhalten könnten.

Zur Auflockerung sangen die Kinder das Lied von den Baderegeln und beteiligten sich aktiv beim Zusammensetzen eines überdimensionalen Puzzles mit Bild vom Strand und Meer.