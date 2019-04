Horb a. N. "Critical Mass": Erster Radfahrer-Flashmob in Neckarstadt

Mit der "Critical Mass" wollen die Veranstalter auch Druck auf das Regierungspräsidium machen, das über das Radwegekonzept der Stadt Horb entscheide, so Sauter. Sie sei mit dem vorgeschlagenen Konzept sehr zufrieden: "Es ist mutig, es werden beispielsweise Sicherheitsstreifen an der Ortsdurchfahrt oder an den Ampeln besondere Radwegführungen vorgeschlagen. Nun hoffen wir, dass es auch umgesetzt werden kann." Im Aufruf wird der "traurige Alltag" in Horb beschrieben. "Es gibt viel zu wenig Radwege in Horb, deren qualitative Ausführung sich zudem dem Autoverkehr unterordnet." Oder: "Für kurze Besorgungen in der Stadt braucht es dringend mehr Möglichkeiten, sein Rad an- und abzuschließen."