Horb a. N. Coronavirus: Neckarstadt diskutiert über Lockerungen

Brigitte Ohagen hat den Geschenkartikelladen "Blickfang". Hier dürfte es kein Problem sein, nur einzelne Kunden einzulassen. Ohagen: "Die vorsichtige Öffnung in Österreich gibt auf jeden Fall ein positives Signal, dem wir folgen können: Der 1. Mai ist ein guter Zeitpunkt für eine langsame Öffnung von Läden unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Die Betonung liegt auf langsam."

Österreich hat schon letzte Woche eine Maskenpflicht eingeführt. Weil das laut Bundeskanzler Kurz weltweit ein erfolgreiches Vorbeugungsmittel gegen die Corona-Ansteckung ist. Ohagen sagt dazu: "Ein Maskenpflicht ist ein schwieriges Thema. Ich denke, die Maskenpflicht sollte nur dort gelten, wo ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht machbar ist. Es gab ja schon Beschwerden aus Geschäften in Horb, dass der Abstand nicht eingehalten wurde. Die Frage ist nur, wo kommen die vielen Masken für Kunden her? Fehlen die dann nicht an wichtigeren Stellen?"

Hygiene und Desinfektion beim Friseur normal

Mit Schutzmasken hat Friseurmeister Sven Bollinger kein Problem: "Die haben wir ohnehin auf Lager, weil wir die für die kosmetischen Anwendungen brauchen. Hygiene und Desinfektion sind im Friseursalon ohnehin kein Thema, weil wir die Maschinen, Stühle und Geräte dauernd desinfizieren. Der Friseur hat mit einem Durchschnittsabstand von 30 Zentimetern immer eine Nähe zum Kunden. Allerdings kann ich nicht sagen, ob Kunden mit Vorerkrankungen sicher beim Friseur sind. Deshalb begrüße ich die von Österreich angekündigten Lockerungen und hoffe, dass es auch in Horb dazu kommt. Natürlich nach und nach – es wäre schön, wenn sich das ganze beruhigt und es bald wieder langsam losgeht."

Fitnessstudios sind auch geschlossen. Reiner Häsler: "Es gibt in der Diskussion sicherlich einen Spagat zwischen dem Zusammenbruch der Wirtschaft und dem Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Ich habe viele langjährige Kunden, die aus gesundheitlichen Gründen an Geräten trainieren sollten. Eine mögliche Zwischenlösung wäre, die in begrenzter Teilnehmerzahl trainieren zu lassen. Wir würden uns entsprechend anpassen. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass es möglichst bald weitergeht."

So lange ist Häsler – genau wie Friseurmeister Bollinger –­ dabei, seine Räumlichkeiten zu sanieren und herzurichten. Beide sagen: "Wenn wir wieder offen haben, sollen es die Kunden schön haben."

Lucia Steimle vom Schmuck am Aischbach: "Wir haben Gott sei Dank noch genügend Aufträge, die wir nach und nach abarbeiten können. Die Lockerungen in Österreich geben uns die Hoffnung, dass es auch in Deutschland Pläne der Lockerung gibt. Wir halten uns an die Beschränkungen –­ im eigenen Interesse."

Trotz Schließung viel zu tun

Constanze Kittel betreibt das Sportfachgeschäft "Neckar Sport" in Horb: "Ich bin da ein bisschen im Zwiespalt, was mögliche Lockerungen anbelangt. Vor allem, weil es angesichts der Lage nicht klar ist, wie man das mit der Hygiene gebacken bekommen soll." Trotz Schließung hatte Kittel "alle Hände voll zu tun. "Ich habe den Webshop aufgebaut –­ jetzt steht er endlich!"

Sigi Hellstern, Gasthaus Adler: "Es ist wirklich klasse, wie viele Leute Solidarität zeigen und unseren Abholservice nutzen. Ich merke selbst schon, wie sensibilisiert man durch die ganzen Warnungen und Informationen ist. Man wird ganz nervös, wenn man das Gefühl hat, die Menschen halten den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht ein. Trotzdem hoffe ich, dass es so bald wie möglich eine Aussicht auf Lockerung gibt."

Worst Case: Wenn Gastronomen wieder schließen müssen

Und darauf bereitet sich die Gastronomie schon vor. Beate Gaiser, Kreisvorsitzende des D eutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga): "Im Moment sehen wir die Corona-Lage hoffnungsvoll. Die Neu-Ansteckungszahlen haben sich verringert. Wir arbeiten schon an einer Strategie, wie eine mögliche Öffnung von Hotels und Gastronomiebetrieben nach Ostern eingeleitet werden könnte. Dabei geht es uns um die Frage, wie können wir verhindern, dass es durch eine Öffnung der Gastro zu einer Erhöhung der Ansteckungszahlen kommt. Denn wenn die Gastronomen nach einer kurzen Öffnungsphase wieder schließen müssen – das wäre der Worst Case. Wenn, so ist unsere Meinung, sollte man langsam starten."

In dieser Strategie steht natürlich der Kontakt zwischen Gast und Personal im Mittelpunkt. Gaiser: "Schutzhandschuhe werden in der Küche ohnehin getragen. Da sind natürlich Fragen zu klären: Muss der Gast von oben bis unten mit Desinfektionsmittel besprüht werden?" Auch die Vorgehensweise am Frühstücksbuffet ist eine wichtige Frage. Auch, ob die Bedienungen Schutzkleidung tragen sollten oder Mundschutz. Gaiser: "Ich denke, in der EU wird man sich an das Tragen von Mundschutz gewöhnen müssen. Allerdings ist die Frage: Wie wirkt das im Restaurant, wo man es gewohnt ist, von Gesicht zu Gesicht zu agieren. Es soll schön sein im Restaurant, dass die Gäste ohne Angst kommen und das Gefühl haben, dass es eine schöne Sache ist, essen zu gehen."

Knifflige Überlegungen, die sich die Fachleute der Dehoga da machen. Eins ist klar für Beate Gaiser: "Wir hoffen, dass die Schließungen nicht mehr allzu lange dauern. Spätestens ab Juni/Juli wird es sehr eng für unsere Mitgliedsbetriebe."