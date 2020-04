Horb a. N. Corona-Verstoß? OB nimmt Stellung zu Musikvereins-"Flashmob"

Rosenberger berichtet, dass Knut Peter, Vorsitzender des Musikvereins, am Donnerstag das Gespräch mit der Stadt gesucht habe. "Es gibt da schon die Einsicht. Es wird akzeptiert", lautet die Einschätzung des OB.

OB appelliert an die Bürger

Rosenbergers appelliert mit Blick auf den Feiertag am 1. Mai an die Bürger: "Versucht nicht durchs Hintertürchen Festchen zu machen, das fällt uns auf die Füße." Er habe in der Vergangenheit selbst gerne an diesem Tag gefeiert und werde vielleicht auch mit seiner Familie spazieren gehen, aber: "Bitte, bitte, bitte versucht nicht, die Regeln zu umgehen. Seid gerne kreativ, aber über andere Wege – zum Beispiel online."

Doch wie sehen unsere Leser den "musikalischen Aussetzer"? Das Echo ist geteilt. So schreiben Uschi Rapp und Andrea Neumann in einem Leserbrief an unsere Redaktion (siehe unten): "Anscheinend spricht die Stadtverwaltung allen Einwohnern den gesunden Menschenverstand ab." Sie loben die Aktion als "gelungen".

Auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Horb" schreibt Evelyn W.: "Man kann ja päpstlicher als der Papst sein und in den Keller gehen zum Lachen."

Doch es gibt auch andere Stimmen, die die Kritik der Stadtverwaltung unterstützen. So schreibt Gerd K. auf "Schwarzwälder Bote Online": "Es ist unverantwortlich, wie der Musikverein gehandelt hat. Man hätte auch davor kurz mit der Stadtverwaltung reden können. Hier hat die Stadtverwaltung vollkommen recht. Wo wären wir denn, wenn jeder die Auflagen, die im Interesse aller, vor allem aber mehr Schutz für die schwächeren, risikobehafteten Personen bietet, umgehen würde." Hans P. schreibt auf Facebook: "Ein mit Vorsatz, in dieser Zeit bezogen auf das Coronavirus begangener Verstoß darf und kann man nicht bagatellisieren!"