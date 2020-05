Horb a. N. Corona-Pandemie: Müssen Supermarkt-Mitarbeiter Maske tragen?

Horb a. N. - Müssen auch Supermarkt-Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen, ja oder nein? Auf der Facebook-Seite "Horb Live" ist darüber eine rege Debatte entbrannt. Hintergrund: Eine Kundin beschwerte sich in einem Post über eine Verkäuferin der örtlichen Kaufland-Filiale, die bei der Arbeit keine Maske getragen hatte. Doch was gilt nun im Rahmen der Maskenpflicht im Einzelhandel? Und welche Ausnahmen gibt es? Die Fakten haben wir in unserem (Schwabo plus)-Artikel zusammengetragen.