Horb a. N. Corona-Krise: Neckarbad öffnet wieder trotz Pfusch

Los ging der Schwimmbetrieb laut Verwaltung in einem ersten Schritt seit dem Montag für das Schwimmtraining von Vereinen sowie für die Sportabiturienten des Landkreises Freudenstadt. In einem zweiten Schritt werden auch weitere Nutzungen durch die Öffentlichkeit möglich sein, berichtet die Stadtsprecherin Inge Weber.

Hierzu seien allerdings "umfangreiche organisatorische Maßnahmen sowie Hygienekonzepte erforderlich". Die neue Verordnung sieht unter anderem vor, dass alle Besucher des Bades mit Namen, Kontaktdaten und Uhrzeit des Besuches erfasst werden müssen, ähnlich wie auch in den Gastronomiebetrieben. "Es wird auch eine Begrenzung der Besucher im Bad geben müssen", so Weber. Im Schwimmerbecken müssen zehn Quadratmeter Wasserfläche pro Person zur Verfügung stehen. Abweichend hiervon kann die Wasserfläche in einzelne Bahnen (Einbahnsystem) unterteilt werden. Dabei kann jede Bahn auf einer Bahnlänge von 50 Metern von maximal zehn Personen gleichzeitig genutzt werden.