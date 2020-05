Horb a. N. Corona-Krise: Fahrschulen planen Demonstration

Am Donnerstag planen die Fahrschulen im Land eine größere Demonstration in Stuttgart. Von Polizei begleitet werden wohl mehr als 100 Fahrschulen aus Baden-Württemberg daran teilnehmen – so auch die Fahrschule Kebernik aus Altheim. Die Fahrschulen kommen mit Autos und teils auch Lastkraftwagen, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. "Wir werden Stuttgart wahrscheinlich lahmlegen."

Kebernik erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie gut es ist, dass die Normalität langsam wieder eintritt. Läden und Friseure sind wieder betriebsbereit – obwohl Friseure zum Beispiel in "engerem Kontakt mit den Kunden stehen als Fahrlehrer das tun."

Zudem stehe man in einer Fahrschule nicht in dem Kontakt mit Personen aus der Risikogruppe. Kebernik führt weiter aus: "Es ist toll was andere machen, gerade in der Gastronomie mit den Lieferservicen oder den Drive-Ins. Aber wir können nun mal nicht unsere Fahrschule aus dem Fenster verkaufen."

Der Plan der Regierung sei gut und notwendig. Es müsse schrittweise geöffnet werden, denn ansonsten "werden wir überrannt. Aber der Plan komme, laut Kebernik, einfach zu spät. "Wenn die Öffnungen eine Woche vorgezogen werden, würde das schon mehr bringen."

In Stuttgart und Hamburg sei das mit den Öffnungen der Büros vielleicht verständlich und bringe Umsatz, aber nicht auf dem Land. Dieser Blick würde der Regierung noch fehlen. "Hier laufen die Menschen nicht durch die Stadt und gehen einfach mal in eine Fahrschule hinein, wenn sie diese sehen", meint Heide Kebernik.

In Horb habe die Fahrschule Kebernik zum Beispiel keine Bürozeiten und somit wäre dieser Standort frühestens ab dem 18. Mai mit dem Theorieunterricht wieder in Betrieb – und dann fehlt ein weiteres halbes Monatseinkommen. Allein schon die frühere Wiederaufnahme des Theorieunterrichts wäre hilfreich, "damit wenigstens die Grundbeträge wieder fließen."

"Wir sind schon jetzt bereit, wieder zu öffnen." In den Unterrichtsräumen sind die Tische und Stühle auseinandergerückt. Es ist alles desinfiziert und es wurde genügend Desinfektionsmittel gekauft, um Infektionen mit dem Corona-Virus zu verhindern. Abstände können in den gesamten Räumlichkeiten eingehalten werden. Es stehe nur noch die offizielle Entscheidung der Regierung aus.

Und aus diesem Grund gehe auch die Fahrschule Kebernik am Donnerstag nach Stuttgart, um die Regierung auf sich aufmerksam zu machen. Die Fahrschule selbst wolle auch schrittweise öffnen, wie es die Regierung vorschlägt – nur eben früher.

Wenn man den gesamten Betrieb von null auf hundert starten würde, "werden wir überrannt", sagt Kebernik. "Die Leute wollen endlich fahren. Gerade hier auf dem Land, wo junge Leute schnell mobil unterwegs sein wollen."