Horb a. N. Corona-Krise: Beten nur mit Anmeldung?

Sitzen auf Abstand

Konrad: "In den Kirchen ist ein Mindestabstand einzuhalten. In der Stiftskirche würde das bedeuten, dass wir drei Leute pro Bank platzieren könnten. Diese Sitzplätze müssen markiert werden. So würden wir knapp 130 Leute in die Stiftskirche bekommen. In unseren Vorüberlegungen wären noch die Kirchen in Bildechingen, Nordstetten und Ahldorf groß genug, um das möglich zu machen."

Das sind bisher nur Denkmodelle, so Konrad: "Nach einem Gespräch mit Pfarrer Elmar Morein haben wir entschieden, dass zunächst in der Stiftskirche mit dem ersten Gottesdienst begonnen wird. Am heutigen Mittwoch wollen wir uns ins Benehm setzen, ob und wie wir die Gottesdienste auf andere Orte ausweiten. Oder ob der Gottesdienst mehrmals am Sonntag an einem Ort stattfindet."

Der Diakon betont auch, dass die Kirche wegen Corona die sogenannte Sonntagspflicht aufgehoben hat. Heißt: Die Pflicht, sonntags zum Gottesdienst zu gehen, gilt derzeit nicht mehr. Man darf also auch Online am Gottesdienst teilnehmen.

Ordner in der Kirche

Konrad: "Paare zu zweit oder Familien aus dem selben Hausstand dürfen gemeinsam nebeneinander sitzen. Deshalb benötigen wir natürlich Ordner, die auch dafür sorgen, dass auch nach dem Ende des Gottesdienstes die Menschen den Sicherheitsabstand halten. Wir haben mal mir zwei Ordnern kalkuliert – das können wir darstellen."

Nur mit Anmeldung

"Wir gehen davon aus, dass, analog zu anderen Branchen wie beispielsweise Friseuren, der Gottesdienst nur mit persönlicher Anmeldung besucht werden darf. Damit die Gesundheitsämter gegebenenfalls die Infektionsketten nachverfolgen können. Wie wir das regeln –­ mit persönlichen Ansprechpartnern, ob es Wartelisten gibt –­ das ist konkret natürlich noch unklar. Eine Möglichkeit wäre, falls eine Kirche schon voll ist, die Gottesdienstbesucher auf ein anderes katholisches Gotteshaus zu verweisen."

Musik und Gotteslob

"Alle Besucher müssen Mundschutz tragen. Damit kann man – selbst wenn man wollte und dürfte – gar nicht richtig singen. Deshalb richten wir uns darauf ein, dass ein Kantor am Ambo und der Pfarrer stimmkräftig sind. Wegen des Abstandsgebots können auch Musikgruppen mit höchstens fünf Teilnehmern das Gotteslob untermalen. Für Posaunenchöre sehe ich da keine Möglichkeit."

Gesangbücher werden – damit rechnet Konrad – auch aus der Kirche entfernt: "Es wird wohl Zettel mit den Liedern geben."

Der Friedensgruß

Nach dem Vater Unser geben sich im normalen Gottesdienst alle die Hände und lächeln dem Nachbarn zu. Konrad: "Der Friedensgruß wird – wegen der Corona-Abstandsregel – einem freundlichen Nicken auf Distanz weichen."

Das Abendmahl

"Das wird Rottenburg endgültig regeln, in welcher Form die Kommunion als Höhepunkt des Gottesdienstes gehalten werden kann. Ob nur der Pfarrer den Kelch und das Brot in Presbyterium nimmt – also in Vertretung für die Gemeinde – das ist alles noch offen."

Kontakt zum Pfarrer

Am Ende des gewohnten Gottesdienstes gab es immer ein Händeschütteln mit dem Pfarrer und ein kurzes, warmes Gespräch. Das fällt wegen Corona weg. Konrad: "Dem Prediger bleibt nur ein freundliches Nicken auf Abstand."

Das sind mögliche Änderungen, die auch evangelischen Christen bevorstehen. Horbs Pfarrer Michael Keller: "Wir warten auf die Regelungen der Landeskirche.."