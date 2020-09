Horb a. N. Corona erschwert Maislabyrinth-Betrieb

Doch was muss man beachten, wenn man in Corona-Zeiten ein Maislabyrinth betreiben will? "Eigentlich sind das die Corona-Bedingungen, die überall gelten", fasst Gekle zusammen. Das bedeutet, dass er beispielsweise gewährleisten muss, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Dafür habe er in diesem Jahr die Wege extra breit eingesät.

Masken müssen im Labyrinth nicht getragen werden