Horb a. N. Clubgelände wird in Eigenarbeit ausgebessert

H orb. Der Automobilclub Horb ist ein traditionsreicher Verein. Er wurde bereits im Jahr 1927 gegründet. Nach dem Krieg wurden die ersten Fahrrad- und Seifenkistenrennen veranstaltet. Im Jahr 1950 hat der Automobilclub seine Vereinsaktivitäten mit einer Mitgliederzahl von 21 Personen wieder aufgenommen. In den 1970er-Jahren kam dann der Rallye-Sport ins Programm, gefolgt vom Automobilslalom und den beliebten Kartrennen. Der Club ist dem ADAC angegliedert.

Volker Göttler berichtete über die Aktionen des Jahres 2018. Dazu gehörte der Besuch von Tagungen wie der Hauptversammlung des ADAC Baden-Württemberg. Der Automobilclub Horb hat eine stabile Mitgliederzahl, momentan 156. Für diejenigen, die auch Mitglied im ADAC sind, bekommt der Horber Club Zuwendungen vom bundesweit agierenden Club. In den Sitzungen des Ausschusses, also Beisitzer und Vorstand, wurden die Veranstaltungen geplant und nachbesprochen.

Ein wichtiges Thema ist die Renovierung des Clubgeländes im Heiligenfeld. Ein Kostenvoranschlag für die komplette Renovierung beläuft sich auf 35 000 Euro, wie auch Schatzmeister Necdet Kacar in seinem Bericht erläuterte. Daher hat man sich darauf geeinigt, den Platz vorerst in Eigenarbeit zu reparieren. Dafür sind die Mitglieder und freiwillige Helfer herzlich eingeladen, am Tag des "Frühjahrsputz" am 23. März auf dem Clubgelände tatkräftig dabei zu sein.