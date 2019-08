Horb a. N. City-Lauf fällt wegen "Differenzen" aus

Und was sagt die Stadtverwaltung zu den "Differenzen"? Zunächst betont die Stadt, dass der von Kittel organisierte City-Run bisher "sehr erfolgreich" gewesen sei und die Veranstaltung "Unsere Stadt feiert" bereichert habe.

Man habe die Neckar-Sport-Inhaberin bereits in der Vergangenheit unterstützt und die Bereitschaft erklärt, dieses Engagement auch auszubauen. "Bei einer Besprechung am 27. Juni 2019 wurde die bisherige Unterstützung nochmals erweitert", so der Stadtsprecher. "Trotz dieser getroffenen Zusagen sagte Frau Kittel am 1. Juli 2019 den Horber City-Run per E-Mail ohne nähere Begründung ab. Citymanager Thomas Kreidler hat daraufhin nochmals das Gespräch mit Frau Kittel gesucht, was jedoch nichts an der Entscheidung änderte."

Die Stadtverwaltung weiter: "Mutmaßlich waren die zugesicherten Leistungen und Unterstützung durch die Stadtverwaltung und durch Horb Aktiv immer noch zu gering. Was Frau Kittel jedoch genau an Unterstützung noch fehlte, wurde von ihr nicht konkret formuliert."

Die Stadt führt im Schreiben an unsere Zeitung auch auf, welche Unterstützung sie für den diesjährigen City-Run zugesagt hatte. Die Stadtverwaltung sollte unter anderem vom Sicherheitskonzept über Werbung, bis hin zu Sachpreisen für die Sieger des Laufs und einer finanziellen Unterstützung von 300 Euro durch die Wirtschaftsförderung beitragen. Auch hauseigene Leistungen wurden versprochen.

Horb Aktiv sicherte unter anderem Kostenübernahme der Veranstaltungsversicherung, je 300 Euro Preisgeld für die größte Läufergruppe von Schulen/Vereinen, die Buchung Guggenmusik "FleggazodIer" und 500 Euro Sponsoring eines Mitgliedsbetriebs von Horb Aktiv zu. Und: 150 Bananen und 200 Müsliriegel.

Die Stadt bitte um Verständnis: "Wir haben in unserer Stadt viele Personen, Vereine und Institutionen, die immer wieder sehr gute Ideen haben, die aus Sicht der Stadtverwaltung auch unterstützungswürdig sind – so wie dies auch beim Horber City-Run der Fall war. Leider erleben wir es jedoch immer wieder, dass ab einem Punkt, an dem die Organisation und Durchführung zu viel wird, die Stadtverwaltung einspringen soll, was im Grundsatz jedoch einfach nicht leistbar ist."

Der Stadtsprecher fügt noch hinzu: "Wir möchten uns von Seiten der Stadtverwaltung jedoch bei Frau Kittel für die erfolgreiche Durchführung des Horber City-Runs in den vergangenen zwei Jahren bedanken. Trotz der zugesicherten umfangreichen Unterstützungsleistungen respektieren wir allerdings die Entscheidung von Frau Kittel, den Horber City-Run nicht mehr durchzuführen."

Und warum hat die Stadt von sich aus nicht mitgeteilt, dass der City-Run ins Wasser fällt? Antwort: "Beim Pressegespräch am Mittwoch zu ›Unsere Stadt feiert‹ wurden alle Programmpunkte und Highlights angesprochen, die in diesem Jahr stattfinden. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es jedoch nicht zielführend, bei einem solchen Pressegespräch zu kommunizieren, dass sich Frau Kittel als Veranstalterin des Horber City-Runs dazu entschlossen hat, diesen nicht mehr durchzuführen."