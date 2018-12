Horb a. N. Chancen und Schwierigkeiten der Energiewende gemeinsam beleuchtet

Nachdem der Agenturleiter die gemeinnützige Gesellschaft, deren Anliegen und Leistungen vorgestellt hatte, gab ein einführender Kurzfilm einen ersten Einblick in das Thema. Hier wurde dargelegt, was man unter dem Begriff Energiewende versteht, warum sie so wichtig ist und wo sowohl Chancen als auch Schwierigkeiten liegen.

Bei einer Schätzfrage durfte man raten, ob in Deutschland Gewerbe, Industrie, Verkehr oder Haushalte den größten Endenergieverbrauch haben. Die Mehrheit lag richtig: 30 Prozent Verbrauch, und damit am meisten, entfällt auf unser Zuhause und davon wiederum wird der überwiegende Anteil für Raumwärme benötigt (75 Prozent). Wenn man nun lediglich die drei Sektoren Verkehr, Strom und Wärme betrachtet, ist auffällig, dass nahezu die Hälfte aller Energie für Wärme aufgewendet werden muss. Heer dazu: "Wenn man nun also bedenkt, dass bisher noch fast 90 Prozent aller Wärme durch fossile Energieträger bereitgestellt werden, sollte man sogar eher von einer notwendigen Wärmewende sprechen."

Am Ende der Theorieeinheit benannte man gemeinsam die Akteure der Energiewende und stellte unterschiedliche Interessen und Argumente heraus. Politik, Energieversorger, Städte und Gemeinden, Gesellschaft, Individuum.