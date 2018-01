Kinder und Jugendliche aus Dettlingen waren am Dreikönigstag als Sternsinger unterwegs und brachten als Caspar, Melchior und Balthasar die Weihnachtsgeschichte des Matthäus-Evangeliums in die Häuser. Zwei Gruppen mit insgesamt acht Teilnehmern wurden nach einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche zum heiligen Pantaleon unter der Leitung von Diakon Karl Gemeinder ausgesandt. Unter der Betreuung von Simone Weil und Elisabeth Schäfer sammelten die Sternsinger Spenden, die den Opfern von Kinderarbeit in Indien zugute kommen. Foto: Wagner