Horb a. N. Camping-Corona-Boom im August

Die Gastronomie - die auch bei den Horbern zu den Kult-Geheimtipps zählt - blieb geschlossen. Kuch: "Kurze durchschnittliche Verweildauer, dadurch viele verschiedene Gäste in kürzerer Zeit. 100 Gäste auf einmal und dann noch mögliche Ballungen in den Sanitärgebäuden - das war mir wegen der Infektionsgefahr dann letztendlich doch zu riskant!"

Aufholjagd - aber Minus

Wie war es mit den Zelten? Kuch: "Natürlich fehlt die Gastronomie und das Schwimmbad. Wenn die offen gewesen wären, würden die Gäste länger verweilen. Dazu hatten wir nur eine größere Gruppe, die gezeltet hat. Das fehlt natürlich auch. Insgesamt war die Campingsaison in diesem Jahr verrückt: Sie hat ganz schlecht angefangen, und dann wurde fast schon brutal aufgeholt! Trotzdem reicht diese Aufholjagd nicht ganz, um die Umsätze der am Anfang fehlenden Gäste ganz aufzuholen. Wir sind jetzt schon in der Nachsaison. Ich schätze, dass wir am Ende 25 bis 30 Prozent weniger Umsatz in der Kasse haben."

Liegt natürlich auch an Corona, so Kuch: "Sonst hatten wir viele Engländer und Franzosen. Doch die blieben wahrscheinlich im eigenen Land wegen der Covid-Lage dort!"

Kuch sorgenfrei

Für Kuch ist die wirtschaftliche Lage des Campingplatzes allerdings trotz des fehlenden Umsatzes sehr stabil: "Es gibt in der Branche Campingplatzbesitzer, die versuchen, die Jahresmiete für das nächste Jahr schon von den Dauercampern einzutreiben. Weil sie aktuell sonst keine Liquidität haben, um die laufenden Kosten zu bezahlen. Davon sind wir hier in Horb weit entfernt!"

Sperrungen kein Problem

Die Reise im Wohnmobil. Man fährt oft abends oder nachts nach stundenlanger Autobahnfahrt an. Man will endlich auf dem Campingplatz ankommen und sich entspannen. Und da nerven gleich zwei Straßensperrungen und die Umleitungen: Einmal die zwischen der Käppeleshof-Kreuzung und der Rexinger Kapelle und natürlich die B 32 durch die Hochbrücken-Baustelle. Hat das Kunden verjagt?

Kuch: "Gott sei Dank nicht. Wir haben bei der Buchung im Internet gleich die korrekte Wegbeschreibung - beispielsweise für alle aus dem Norden - über Rottenburg verschickt. Das hat gut funktioniert."

Nur einmal waren die Kunden des Campingplatzes mit den Nerven runter. Kuch: "Denen zitterten richtig die Hände, als sie aus dem Wohnmobil ausgestiegen sind. Der Grund: Bei den Straßenbauarbeiten unten Richtung Zufahrt hatte man uns komplett abgesperrt. Dazu waren riesige Löcher in der Zufahrt. Gott sei Dank konnten wir das schnell mit den Zuständigen klären!"

Schilder fehlen

Und wie wohl haben sich seine Gäste sonst in Horb gefühlt? Kuch: "Sehr wohl. Vor allem durch die neuen Prospekte des Neckar-Erlebnis-Tals. Die kamen sehr gut an - toll gemacht. Endlich wird gezeigt, was man hier in der Umgebung alles erleben kann."

Jetzt hofft Kuch noch, dass das Stadtmarketing es endlich hinbekommt, die Beschilderung für Radfahrer auf einen aktuellen und für alle nachvollziehbaren Stand zu bringen. Mit Hinweis auf die Attraktionen und die verschiedenen Gastronomien in der Stadt und den Ortsteilen.

Der Schwarzwälder Bote hatte schon im Juli 2016 über die unzureichende Beschilderung und Wegführung berichtet. Und obwohl es im Corona-Jahr 2020 und den vielen Baustellen in der Stadt umso notwendiger ist, die Kunden vom Neckartalradweg zu den Geschäften und Gastros in die Stadt oder die Ortsteile zu leiten, ist die Situation offenbar schlimmer als vor knapp vier Jahren.

Kuch: "Auch viele meiner Gäste kommen mit dem Rad, um den Neckartalradweg zu entdecken."