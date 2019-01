Horb a. N. Bus mit der Torte hat plötzlich Motorschaden

H orb-Rexingen. Bereits auf Freitagabend hatten die Rexinger Narren zum Hexenball in die Johanniterhalle eingeladen. Das Ereignis wurde unter anderem von den Fleggazoddler Dettingen und den Shitbulls Wiesenstetten musikalisch umrahmt. Leider zogen die schlechten Wetterverhältnisse einigen Gastzünften einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag mussten acht Zünfte ihr Kommen absagen, während am Samstag sechs weitere Zünfte die Reise abbrechen mussten. Die Schalksburghexen aus Ebingen schien jedoch nichts aufhalten zu können. Ihr größtes Problem bei der Anreise stellte der plötzliche Motorschaden des Reisebusses dar. Kurzerhand organisierten die Hexen einen Ersatzbus, damit das Gastgeschenk, die Jubiläumstorte, an die Narrenzunft Rexingen übergeben werden kann.

Ein Regen aus Gummibärchen prasselt auf das Publikum zum Titelsong der Gummibärenbande

Hochbetrieb herrschte im Partyzelt, welches zusätzlich mit dem daran angebauten Hexenwagen zum Verweilen einlud. Währenddessen herrschte auch Hochbetrieb auf der Bühne der Johanniterhalle. Die beiden Moderatoren Jochen Luger und Manuel "Pils" Schneider führten durch das unterhaltsame Programm des Abends.