Horb a. N. Burgweihnacht in abendlicher Stimmung

Treffpunkt zur Fackelwanderung in der Oberen Gasse ist um 16.30 Uhr. Die musikalische Umrahmung besorgen die Original Dießener Ranchkapelle sowie Heide Kreuzburg mit Band. Die Kinder dürfen mit einem Besuch des Nikolaus rechnen, und wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, findet auf dem Markt eine Auswahl an Kulinarischem und Handgemachtem. Es gibt auch den Dießener Kalender 2019 mit den örtlichen Terminen. Die Festwirte bieten neben kalten Getränken und Likörspezialitäten Glühwein und Kinderpunsch an. Zum essen gibt es Schupfnudeln, heiße Rote, Kartoffelflocken und Waffeln.