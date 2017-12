Horb a. N. Bürgermeister überrascht Vocalmania mit Geschenk

Vocalmania folgt nun der Einladung in die Ewige Stadt. Puri ließ in den Beratungsgesprächen durchblicken, dass er auch einen Chorbeitrag Vocalmanias während der Generalaudienz mit Papst Franziskus arrangieren wolle, womit er die Träume der Sänger, dem Papst in der Nähe zu begegnen, anregte (wir berichteten).

Die beiden Chorleiter verständigten sich schnell über ihre gemeinsamen Interessen. Da Puri wie Wiechert an Chorsätzen Erik Esenvalds arbeitete, wird es in Rom am 7. April 2018 zu einem spannenden gemeinsamen Zusammenspiel mit der von Puri geleiteten "Officina Corale" kommen.

Bürgermeister Ralph Zimmermann, der gerade seinen Amtskollegen Nenghali Bernard Tosam aus der Klima-Partnerstadt Belo in Kamerun zu Gast hat und mit ihm den Kontakt zu vielen Mitbürgern sucht, hatte seinen Besuch des Konzerts in der Rexinger Kirche angekündigt. Als er erfuhr, dass für alle Sängerinnen und Sänger Vocalmanias das selbst organisierte Konzert in der New Yorker Kathedrale Saint-John-the-Divine eine noch größere Bedeutung besitzt, erklärten er und Tosam sich spontan bereit, dem Chor ein Bild dieses Augenblicks der Identitätsfindung zu schenken, um sie zu weiteren Ansprüchen anzuspornen. Diese Ausstrahlung, die das gesamte Kulturschaffen Horbs so leuchtend herausstelle, verdiene eine derartige internationale Würdigung.