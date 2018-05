Horb a. N. Bühne frei für die besten Tänzer

Und davon können sich die Zuschauer in der schon jetzt ausverkauften Hohenberghalle am Samstag ab 8 Uhr überzeugen. Die Tanzschule Gayer hat gut 40 Leute im Einsatz –­ darunter die "Dance4Fans"-Tanztrainerin Anne Albrecht. Sie schickt das A-Team aus Tuttlingen und Rhythm-Attack aus Horb ins Rennen. Albrecht hatte schon verraten: "Wir zeigen in unserer Präsentation typische Tanzschulszenen."

Und wie sind die Erfolgsaussichten der heimischen Teams? Gayer: "Insgesamt sind 26 Eigengewächse von uns am Start. Bei der Europameisterschaft hat es eine Gruppe von uns bei den Newcomern auf Platz drei geschafft. Diesmal in Horb starten wir allerdings nicht bei den Newcomern, sondern im Hauptwettbewerb. Wenn wir es da schaffen, einen Pokal zu holen, wäre das eine große Leistung!"

Was müssen die Fans beim Dance4Horb wissen? Vor der Hohenberghalle gibt es einen Food-Truck. In der Halle gibt es Getränke. Laut Peter Gayer sind alle 750 Plätze in der Halle ausverkauft.

Der Ablauf in den Kategorien ist immer gleich: Vorrunde, Halbfinale, Finale, Siegerehrung. Bei den Kids geht es um 8.55 Uhr los. Das erste Finale für "kleine Gruppen" startet um 10.15 Uhr.

Ab 11 Uhr dann die nächsten Finals – um 12.20 Uhr wird OB Peter Rosenberger die ersten Pokale bei der Siegerehrung verteilen. Ab 12.45 Uhr die nächsten Finals bis 14.25 Uhr. Um 15.15 Uhr die nächste Siegererehrung im Streetstyle.

Dann starten wieder diverse Vorentscheidungen bis zum nächsten Finale für Erwachsene um 18.40 Uhr. Das große Finale startet dann ab 20.05 Uhr bis zur großen Abschluss-Siegerehrung um 21.15 Uhr.