Horb a. N. Brunnen-Beschriftung für durstige Wanderer?

Die Unabhängige Liste Horb (ULH) begründet ihren Antrag. In Horb und den Teilorten gebe es viele Brunnen, die mit gutem Quellwasser gespeist würden. An allen sei das Schild "Kein Trinkwasser" angebracht. "Das muss wohl aus rechtlichen Gründen so sein", nimmt die ULH-Fraktion an. Das Problem: An diesen Brunnen würden in den Sommermonaten viele durstige Wanderer vorbeigehen, das dort angebrachte Schild sehen und von einer Wasserentnahme absehen. Aus diesem Grund stellt die ULH folgenden Antrag: "Die Stadt möge die Brunnen, die Quellwasser führen, mit dem Zusatzschild Quellwasser kennzeichnen. Das muss auch ohne teure Wasseruntersuchung gehen."

Wenn juristisch erforderlich, könne man folgende Zusätze anbringen. Zum Beispiel: "nicht geprüft", "auf eigene Gefahr" und "andere juristisch erforderliche Zusätze". Weitere Möglichkeit: Das vorhandene Schild "kein Trinkwasser" könne man eventuell bestehen lassen und ein zusätzliches Schild mit dem Hinweis "Quellwasser, nicht geprüft" anbringen. "Eine geringfügige Grenzwertüberschreitung führt nicht zum sofortigen Tod", so die Meinung der Fraktion.

Durch das alleinige Schild "Kein Trinkwasser" würden alle vorhandenen Brunnen, "auch für risikobereite Benutzer", grundsätzlich unbenutzbar, denn der Brunnen könnte mit einer Umwälzpumpe betrieben werden.