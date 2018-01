Horb a. N. Brezeln waren schnell ausgespielt

Horb-Betra. Das Team um Oberschützenmeister Kurt Quiskamp mit Michael Hofmann, Alfons Warnke und Achim Miller hatte wieder alles bestens organisiert. Gegen 13 Uhr trafen die zahlreichen Besucher aus allen Himmelsrichtungen froh gelaunt im Schützenhaus ein und begannen mit dem Auswürfeln. In diesem Jahr standen 190 Silvesterbrezeln zur Verfügung, und um diese Leckerbissen wurde an den einzelnen Tischen lautstark und humorvoll gekämpft. Wer beim Auswürfeln die meisten Zähler aufweisen konnte, wurde mit einer Silvesterbrezel belohnt. Dabei gab es naturgemäß immer wieder Spieler, die beim Würfeln viel Glück hatten und auf sehr hohe Punktzahlen kamen. Das Brezelscholdern ist ein Würfelspiel und wurde von der SG Isenburg/Betra vom früheren Schützenverein Isenburg übernommen. In diesem Jahr waren die zur Verfügung stehenden Brezeln in kürzester Zeit "ausgespielt". Dadurch konnte man bereits gegen 15.30 Uhr die "Königsrunde" auswürfeln. Und dabei hatte Ursula Quiskamp das meiste Glück und wurde "Brezelkönigin". Ihr Mann Kurt Quiskamp freute sich natürlich ebenfalls über die glückliche Gewinnerin und überreichte ihr mit herzlichen Glückwünschen die große Silvesterbrezel.

Im nächsten Jahr gibt es beim Scholdern ein kleines Jubiläum. Es findet dann in Betra zum 20. Mal statt. Neben den Brezeln erhalten die Gewinner auch noch einen Schwarzwurstring.