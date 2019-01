Horb a. N. Brezel-Gewinne mit vielen "Einsern"

Damals hatte der FC Göttelfingen die Tradition wieder ins Leben gerufen, die viele Jahre geruht war. Das "Silvesterbobbern" schienen einige vermisst zu haben. "Da war immer was los", erinnern sich die älteren FC-Mitglieder.

Früher wurde in einigen Orten der Region gewürfelt. Jeder Flecka habe es anders gehandhabt. Während beim Silvesterbobbern in Göttelfingen eine Runde gespielt werde und der Gewinner eine Neujahrsbrezel oder als Erwachsener ein Schnäpsle erhalte, wird in anderen Orten mehrere Stunden gespielt, bis der Gewinner feststeht. "Man hat früher immer so gesellige Termine angeboten, weil die Leut auch nicht das ganze Haus geheizt hatten. Da isch mr lieber in die Wirtschaft und hat doa seine zwei bis drei Bier getrunken, und war im Warmen, als daheim in der kalten Stub", erinnern sich die Älteren an die 1960er- und 70er-Jahre.

Damals hatten die Bürger noch eine Landwirtschaft und waren mit dieser örtlich gebunden. Mal über Silvester und die Feiertage in Urlaub fahren, war daher nicht möglich. Im Flecken kannten sich alle und so war der Gang in die Wirtschaft wichtig, damit auch ja alles Wichtige aus dem Ort bekannt war.

Ob in der "Rosen", im Café Sökler oder im "Rössle" – das Würfeln hatten anfangs nur die Männer und später die Familie gepflegt. Seit der Reaktivierung des Brauchs kommen immer am Silvestermorgen bis -nachmittag Familien und Einzelpersonen im Sportheim in Göttelfingen zusammen. "Vor allem die Kinder haben eine große Freude", zeigt Peter Schüssler auf einen Tisch. Anni, Ida, Annalena, Nele, Emily, Lilly Sophie und als einziger Junge Hendrik versuchten ihr Glück.

Lilly Sophie würfelte gleich eine eins und legte mit einer weiteren eins und einer sechs nach. "Das sind 260", zählte Ida zusammen, die die Liste führte. Die Kleinen hakten nach und erfuhren von der Göttelfingerin, dass eine eins für 100 Punkte stehe und eine sechs 60 Punkte ergebe. Alle anderen Zahlen seien einzeln zu werten. Die jüngste am Tisch, die vierjährige Nele, hatte bereits beim zweiten Wurf r drei einsen auf dem Tisch. "Boah Nele, du hast Glück", wusste ihre siebenjährige Schwester Annalena und versuchte das Ergebnis nachzuahmen.

Die erfahrene und älteste Spielerin Emily holte sich Mal 260 Punkte. "Hier macht wohl jeder 260 Punkte", riefen die Kinder. "Oma hat schon drei Mal eine eins gewürfelt", sprach Ida von ihrer Oma Heike. Auch ihre Schwester Paula hatte Brezeln gewonnen, sodass Mama Carina sich eine Tüte für den Nachhauseweg geben ließ.

Die Runde gewann Lilly Sophie mit 820 Punkten. Auf Platz zwei kam Nele mit 724 und auf Platz drei Ida mit 680 Punkten, doch die Neujahrsbrezel teilten sich die Kinder. Bei der Revange schaffte Nele mit 678 Punkten den ersten Platz, was sie gleich ihrem Papa erzählen musste.

Der saß am Erwachsenentisch und jubelte mit, als die Punkte vergeben wurden. Zwischendurch gab es die Wahl: Obstler, Toffifee-Schnaps oder weitere Bap-Süße-Schnäpsle. Das fanden die Kleinen besonders lustig. "Die sind so laut, da versteh ich mich selber nicht mehr", konnte Annalena die Zahlen kaum zusammenrechnen.

Hendrik half ihr, immerhin habe er eine super Mathenote in seinem Zeugnis, erklärte der Grundschüler. Ihm hatte das Würfeln so sehr gefallen, dass er nach vielen Runden noch immer nicht aufhören wollte.

Die Gruppen wechselten immer wieder, weshalb manche Kinder zwischendurch Dart oder Schach spielten. Vier Stunden lang konnten die Gäste, die vom FC Göttelfingen bewirtet wurden, ihr Glück um die Neujahrsbrezel oder den Neujahrsschnaps, versuchen. Eine Tradition, die auch am kommenden Silvestertag wieder angeboten werden soll.