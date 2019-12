Horb a. N. Brennender Bauwagen: War es Brandstiftung?

Spurensicherung geht Hinweisen nach

Am Morgen danach schauen einige junge Männer traurig auf einen großen Schutthaufen. Verkohlte Holzteile liegen auf dem Boden. Nur ein Ofen und der Lkw-Anhänger haben den Flammen so einigermaßen standgehalten. "Zwei Jahre harte Arbeit sind einfach kaputt", sagt Alex Himmelreich, einer der Jugendtreff-Verantwortlichen. "Wir haben in unseren Bauwagen so viel Herzblut und auch einiges an privatem Geld reingesteckt."

Zwischendurch stehen die jungen Männer den zwei Kriminalpolizisten, die den möglichen Tatort untersuchen, Rede und Antwort. "Wir haben da ein Feuerzeug gefunden", sagt ein Mann der Spurensicherung. "Das gehört uns auf alle Fälle nicht", antwortet Himmelreich.

"Es sieht wohl so aus, als wäre etwas von links in ein Fenster reingeworfen worden", berichtet Rico Hennel von der ersten Theorie. Er war größtenteils für die Technik im Bauwagen zuständig. "Wir hatten da nichts drin, was hätte einfach in Brand geraten können." Doch es gab einiges, was den Brand beschleunigen konnte: zwei Gasflaschen, rund 25 Schnapsflaschen.

Himmelreich erfuhr noch in der Nacht davon, wie der Traum der Jugendlichen aus Talheim in Flammen aufging. "Einer von uns ist selbst bei der Feuerwehr und hat mich benachrichtigt."

Hat der Jugendtreff Feinde? "Es gab in der Vergangenheit einige Einbrüche", erzählt Himmelreich. Auch seien bei Partys immer mal wieder unerwünschte Gäste aufgetaucht, die man zum Verlassen des Geländes auffordern musste. "Es gibt bestimmt ein paar Jungs, die es geärgert hat, dass unser Jugendtreff so richtig gut läuft. Das ist woanders nicht immer der Fall", heißt es seitens des Jugendtreffs. Beschwerden wegen Lärmbelästigung habe es eigentlich wenige gegeben. Der Bauwagen liegt im freien Feld am Rande eines Waldstücks.

Der Bauwagen ist ein ehemaliger Hexenwagen, den sich die Jugendlichen vor zwei Jahren in Haigerloch-Stetten geholt haben. "Insgesamt schätzen wir den Schaden auf mindestens 4000 bis 5000 Euro ein", berichtet Himmelreich. "Wir haben in den Wagen einiges reingesteckt und ihn wirklich edel ausgebaut."

Doch was passiert nun mit dem Jugendtreff? Mindestens einmal die Woche habe man sich dort getroffen. An diesem Freitag sollte eigentlich der zweijährige Geburtstag mit einer großen Party, zu der auch die Öffentlichkeit eingeladen war, gefeiert werden. Das ist jetzt natürlich abgesagt.

Doch die Talheimer Jungs wollen um ihren Treff kämpfen. "Dieser Bauwagen war nicht ein gewöhnlicher Bauwagen! In diesem Bauwagen haben wir sehr, sehr viel Zeit unseres Lebens verbracht. In diesem Bauwagen haben wir gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Und jetzt soll alles vorbei sein, weil ein paar Neider unseren Bauwagen anzünden? Nein! Ich will meinen Jungs unter die Arme greifen und deshalb bitte ich um eine Spende", erklärt Hennel.

Im Internet hat er auf der Seite "Betterplace" eine Spendeninitiative aufgerufen (das lief bereits nach dem Brand des Hüblhofs erfolgreich). "Wir wollen auf jeden Fall weitermachen", sagt Himmelreich. Am liebsten mit einem ähnlichen Bauwagen an gleicher Stelle. "Aber dann wird alles doppelt und dreifach videoüberwacht und mit einer Alarmanlage ausgestattet."

Weitere Informationen: Die Spendenseite findet man unter www.betterplace.me/bauwagenbrand-in-talheim