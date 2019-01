Horb a. N. "Brecher"-Chef tritt mit prächtiger Bilanz ab

Schriftführer Ralf Brakopp ließ die Fasnetssaison 2018 Revue passieren. So nahmen die Stoibrecher am Maskenabstauben in Horb teil, und es wurde das 30-jährige Bestehen der Turmschurken gefeiert. Diese Veranstaltung habe in den Brechern das Fasnetsfieber entfacht. In Wurmlingen nahm man am Umzug teil, und in Horb stand dann der Eröffnungsball auf dem Programm. In Geislingen fand der 40. Ringumzug statt, danach kam das Ringtreffen in Mühringen. Im Februar dann feierten die Geißböck ihren Jubiläumsball mit dem Motto "bockstark".

Am Schmotzigen begann dann die eigentliche Fasnet. Am Fasnetssamstag war der Umzug in Nordstetten, und am Sonntag fuhren die Stoibrecher nach Emmendingen. Am Montag nahte der Höhepunkt mit dem Horber Umzug. "Viel braunes Fell" habe den Umzug geziert. Am Fasnetsdienstag waren die Brecher in Hechingen.

In der fasnetsfreien Zeit habe die Fasnet nicht ganz geruht, da es etliche Ausschusssitzungen gab. Nach dem Sommergrillen ging es im November zum 50-Jahr-Jubiläum des Närrischen Freundschaftsrings, welches in Horb gefeiert wurde. Die Ehrungen werden bei der Hauptversammlung in Horb ausgesprochen, erklärte Markus Blank, der den Fuchsschwanz zum Schluss an seinen Nachfolger übergab.