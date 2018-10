Horb a. N. Brauchtums-Festtag krönt das Jubiläum

Zu sehen war am gestrigen Umzug wieder einmal, dass das Trachtenbrauchtum überall in Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert hat und dieses Brauchtum gerne gepflegt wird. Vor allem das Schappel in seiner Vielfalt und Farbenpracht war eine Augenweide. Wie lange braucht man wohl um imposante, ausladende Kopfbedeckung, geschmückt mit Kugeln und Perlen, anzufertigen?