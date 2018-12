Horb a. N. Brandlücke soll bald verschwinden

Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP) gefallen die Entwürfe: "Das ist der erste Grundstein für eine städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle. Sie nimmt den Flair der Altheimer Straße wieder auf, durch die Fensterläden wird die Ansicht mit aufgenommen." Weil der Brunnen weiterhin der Stadt gehört, will er mit einer Regelung dafür sorgen, dass es hier kein Wildparken gibt.

Joachim Milles (FD/FW): "Der Entwurf gefällt mir ganz gut. Die Balkone sind allerdings nach hinten im Winterloch. Von der Wohnqualität her gehören sie eher an die Straße." Piusinski erklärt, dass man die Balkone zuerst zur Seite hin machen wollte. "Doch zum Nachbarn hin ist das nicht attraktiv. Zur Straße hin hätten die Bewohner dann Besucher durchs Schlafzimmer führen müssen. Und Balkone vorne hätten wir auch nicht durchbekommen. Sie gehen deshalb zum Hang hin."

Milles weiter: "Erkenne ich das richtig, dass das Grundgeschoss mit Holz verkleidet werden soll?" Der Investor: "Ja. Ein paar Häuser weiter ist die Verkleidung im Erdgeschoss auch aus Holz. Dazu gibt es Scheunentore in der Umgebung aus Holz." Ausschuss-Mitglied Daniel Wochner (FD/FW) ist anderer Meinung: "Die Optik sagt mir persönlich nicht so zu. In der Altheimer Straße ist das Erdgeschoss meistens mit Buntsandstein-Mauerwerk verkleidet. Dazu könnte man im Untergeschoss kleinere Fensteröffnungen machen, die die Fassade besser gliedern." Stadtplaner Peter Klein: "Wir können diese Anregungen platzieren. Es ist prüffähig, ob man das Treppenhaus im Erdgeschoss (in der Mitte, Anm. der Red.) kleine Fenster platzieren kann."

Gerhard Munding (CDU): "Das ist eine ansprechende Planung, die sich gut in die Straße einfügt. In der Scheuer waren gar keine Fenster." Das Rathaus nahm die Anregung mit auf, die untere Fassade in Steinoptik zu gestalten und ein Fenster in der Mitte zu platzieren. Dann wurde einstimmig zugestimmt.