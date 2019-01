Horb a. N. Bombenstimmung beim Jubiläums-Hexenball

Horb-Nordstetten. 28 Zünfte aus der näheren und weiteren Umgebung waren gekommen um mitzufeiern. DJ Tommi sorgte für Stimmung. Beliebter Anziehungspunkt war auch das Barzelt.

Nach der Begrüßung durch Oberhexe Andreas Schneiderhan eröffneten die Gastgeber, die Scheibus-Hexen, das Programm. Sie zeigten einen Hexentanz mit vielen Lichteffekten. Sogar ihre Augen leuchteten in verschiedenen Farben. Nach dieser gekonnten Darbietung ging Andreas Schneiderhan auf die Entstehungsgeschichte der Hexengruppe vor zehn Jahren ein. Auf der Suche nach einer passenden Geschichte und einem Namen, war man bei Berthold Auerbach auf die Geschichte von Huzel und Pochel gestoßen. Sie erzählt von zwei verfeindeten, im Ort als Hexen verschrienen Frauen, die in einem Haus leben müssen, weil es ihnen gemeinsam gehört. Beide verschwinden zum Schluss auf mysteriöse Weise. Gegen den Namen Auerbach-Hexen, wie sie sich ursprünglich nennen wollten, regte sich allerdings Widerstand, und so wurden aus der Gruppe die Scheibus-Hexen.

Für die Vorstellung ihres Häs hatten sich die Gastgeber einen besonderen Spaß einfallen lassen. Zwei Scheibus-Hexen entledigten sich Stück für Stück der einzelnen Teile, die zum Häs gehören. Zuerst zogen sie Pulli und Schürze aus, dann nacheinander die Strohschuhe, den schwarzen Rock, die schwarz-weißen Strümpfe und das schwarze T-Shirt. Zum Schluss fiel auch die lange weiße Hexen-Unterhose und sie präsentierten sich in Unterhosen mit der Aufschrift Scheibus-Hexen.