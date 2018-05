Horb a. N. BOGY – Erster Schritt in Arbeitswelt

Horb. Am Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb findet die BOGY-Woche traditionsgemäß in der zehnten Klasse in der Woche vor den Osterferien statt. Jeder Schüler sollte sich natürlich schon lange vor dem eigentlichen Praktikumstermin einen Praktikumsplatz suchen. Schon dies und das Bewerbungsverfahren sind nämlich auch schon Teil der Berufsorientierung. Der Sinn von diesem Projekt ist die Sammlung von Erfahrungen in der Berufswelt. In glücklichen Fällen bekommen Schüler vielleicht sogar einen Fuß in die Tür zu der Arbeitsstelle, in der das Praktikum stattfand.

Glück liegt oft um die Ecke

Während sich einige Schüler einen möglichst interessanten Praktikumsberuf suchen, der Spaß bereiten oder einfach den Horizont erweitern könnte, ohne unbedingt etwas mit dem angestrebten Studium oder Berufsziel zu tun zu haben, wollen andere ein Praktikum dort, wo sie eventuell nach der Schulzeit arbeiten wollen. Der Optimalfall wäre natürlich, ein Berufsfeld zu finden, das Spaß und gutes Geld vereint.