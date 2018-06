Horb a. N. Bodensee Ahoi für den VdK

Horb. Der Ausflug war vom ältesten Mitglied des Horber VdK, dem 95-jährigen Hartwig Guhl, bestens organisiert worden. Unterstützt wurde er dabei von Christine Schwarz und Clara Pittermuz.

Am zeitigen Mittwochmorgen trafen sich mehr als 40 VdK-Mitglieder am Bahnhof in Horb, um mit dem Zug über Rottweil, Tuttlingen, Umstieg in Singen, nach Konstanz zu fahren.

Bei frühsommerlichen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein war die Fahrt durch das romantisch anmutende, grün schimmernde Neckartal ein wahrer Genuss.