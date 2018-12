Horb a. N. "Boden ist nicht vermehrbar und unendlich"

H orb-Ahldorf . Die Gemeinderäte kennen beileibe die aktuellen Statistiken, die belegen, dass der Flächenverbrauch in 2017 wiederum zugenommen hat. Völlig konträr zu den beabsichtigten Zielen der Bundes- und Landesregierung.

Die Statistik legt dar, dass es in Deutschland bereits mehr Gewerbegebiete als nötig gibt – auch in Baden-Württemberg und auch an der A 81 entlang. Oder es handelt sich wie in Horb um Gewerbeparadiese mit riesigen nicht benötigten Parkflächen, einstöckigen Hallen, riesigen Lagerhallen oder Garagenparks, die nur wenige oder gar keine Arbeitsplätze generieren (siehe Heiligenfeld).

Die dort schon vorhandene Infrastruktur für weiteres Gewerbe sowie die baldige Anbindung an die neue Hochbrücke und damit an die A 81 plus bestehender Schienenanbindung lässt keinen logischen Schluss zu, weitere Ökogebiete zu zerstören, erst recht nicht, wenn man das neue interkommunale Gewerbegebiet Horb/Empfingen berücksichtigt, das nochmals eine 50 Hektar große Gewerbefläche generieren soll.