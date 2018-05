Horb a. N. Bockbierfest mit "Partymaschine XXL"

Freitag

Am Freitagabend, 11. Mai, wird zuerst die Band Iron Cobra das Zelt einheizen. Danach will die rundum bekannte Coverrockband The Woodpeckers Publikum und Zelt zum Beben bringen… Die Party kann beginnen.

Samstag

Ein Höhepunkt dürfte die Bockbierparty am Samstag, 12. Mai, werden: Mit der Partymaschine XXL holt die Musikkapelle Altheim einen absoluten Profi ins Festzelt. "Partypower und Volxrock" lautet der Slogan der Kapelle aus dem wilden Süden. Mit der Partymaschine geht es unterhaltsam quer durch sämtliche Genres, da treffen die Schürzenjäger direkt auf Angus Young von AC/DC, Dieter Thomas Kuhn schmettert ein Liedchen mit Robbie Williams und Andreas Gabalier träumt sich irgendwas mit Nena zusammen. Zu guter Letzt kooperiert die Punkband Die Ärzte mit Helene Fischer. Damit die Stimmung angemessen zünftig ist, sind alle in Dirndl und Lederhosen eingeladen.

Auch für das leibliche Wohl ist dank des Fördervereins der Musikkapelle Altheim wie immer bestens gesorgt.

Sonntag

Nach der Altheimer Bockbierparty steht der Sonntag wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Auch in diesem Jahr heißt es Blasmusik nonstop auf zwei Bühnen.

An diesem Tag werden in Altheim die Vereine aus Böffingen, Hailfingen, Empfingen, der Musikverein aus Eutingen, Bergfelden und Bittelbronn begrüßt. Ebenfalls spielt die Jugendkapelle aus Altheim. Zudem dürfen sich besonders die Kinder auf den neuen Vergnügungspark rund um den Altheimer Festplatz freuen.

Außerdem wird die reichhaltige Speisekarte dieses Jahr noch um vegetarische Maultaschen bereichert.

Damit dieser viertägige Event auch nach 32 Jahren noch Jung und Alt begeistern kann, arbeiten alle Hand in Hand und versuchen das Programm musikalisch und abwechslungsreich zu gestalten.