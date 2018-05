Horb a. N. Blumenwiesen für Bienen

Horb-Talheim. Mit der Aktion soll auf die dramatische Situation der Insekten aufmerksam gemacht werden. Sie soll zeigen, was jeder Einzelne für Insekten tun kann.

Die Initiative informiert über den Hintergrund: Die fortschreitende Intensivierung in der Landwirtschaft sowie umfangreicher Siedlungs- und Straßenbau führen zu einer schleichenden Veränderung der Kulturlandschaft. Die Folgen für Blüten besuchende Insekten sind gravierend, denn Nahrungsgrundlagen gehen verloren und der Lebensraum wird knapp. So hat sich die Situation für alle Nektar- und Pollen sammelnden Insekten wie zum Beispiel Honig- und Wildbienen oder Schmetterlinge in Deutschland enorm verschlechtert. Dabei erfüllen Blüten besuchende Insekten wichtige Funktionen in der Natur, auf die auch der Mensch angewiesen ist, wie zum Beispiel die Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen sowie als wichtiger Baustein des Nahrungsnetzes. Damit Insekten künftig wieder mehr Futter finden, startete das Netzwerk Blühende Landschaft 2016 gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben und Kommunen das Projekt "BienenBlütenReich".

Auch Talheim beteiligt sich, wie auch Nordstetten, dieses Jahr am "BienenBlütenReich" und bringt die Landschaft zum Blühen. Am Donnerstag vergangener Woche wurden drei insektenfreundliche Blühflächen an der Grundschule und hinter dem Rathaus mit den Schülern und Lehrern der Steinachtalschule Talheim eingesät. Am Donnerstag wurden die letzten Vorbereitungen auf den Flächen getroffen und der von der Stadt angelieferte Kompost verteilt. Am Freitag Morgen wurde dann mit dem Einsäen begonnen. Insgesamt verteilten die Schüler vier verschiedene Blühmischungen auf den Flächen. Anschließend wurden die Flächen noch gewalzt. Die Schüler hatten jede Menge Spaß bei der Arbeit und beteiligten sich interessiert an jeder Aufgabe. Die erforderliche Bewässerung der Flächen übernimmt jetzt die freiwillige Feuerwehr Talheim.