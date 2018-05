Horb a. N. Blumenteppich mit Friedensmotiv

Der Inhalt sei dem Katholikentag in Münster entnommen im Blick auf die weltpolitische Lage mit dem biblischen Leitspruch aus Psalm 31, 14 "Suche den Frieden und jage ihm nach". Das gelbe Dreieck als Signum stehe für die Trinität Gottes mit der Friedenstaube und dem Olivenzweig. Die Menschen aus den verschiedenen Kontinenten greifen mit ihren Händen nach dem Ölzweig, sprich nach der Friedensbotschaft, erklärten die Verantworlichen.

Viele Frauen werden beim Legen des Blumenteppichs wieder helfen. Termin ist am Mittwoch, 30. Mai, um 17 Uhr an der Garage beim Dekanatshaus. Wenn jemand Blumenspenden aus dem Garten hat, darf derjenige sie gerne bringen oder bei Berthold Schäfer anrufen, Telefon 07451/62 11 71. Weitere Helfer sind ebenfalls willkommen.

Der Gottesdienst an Fronleichnam ist um 9.30 Uhr in der Stiftskirche mit musikalischer Umrahmung durch den Stiftschor und bei der Prozession zu den Stationen, die etwa gegen 10.20 Uhr am oberen Marktplatz beginnt, spielt traditionsgemäß die Horber Stadtkapelle.