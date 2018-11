Horb a. N. Blues-Jünger pilgern ins Kloster

Horb. "Das war einer der Höhepunkte für mich in diesem Jahr", stellte eine der Aktiven vom Projekt Zukunft, die dort für das Musikprogramm mit verantwortlich ist, am Ende des Gigs für sich fest. "Ich hab hier schon viel gehört und erlebt, aber das, was die beiden da abgelieferten haben, war etwas, was mir lange im Gedächtnis bleiben wird." Und ihr Mann ergänzte, dass er es nicht für möglich gehalten habe, dass man aus ein paar Mundharmonikas – pardon, Blues-Harps – so eine riesige Bandbreite an Tönen rausbringt.

Solche oder ähnliche Statements sind fast symptomatisch nach einem Konzert von Wallenstein. Selbst Insider, die Wallenstein schon lange kennen, werden immer wieder aufs Neue überrascht. So auch an diesem Abend. Es gab wie immer keine Setliste oder gar ein Strickmuster für den Abend, an dem er und sein Partner, der Münchner Harp-Virtuose Hofherr, sich entlanghangeln konnten. Sie kommen auf die Bühne, haben sich vielleicht noch über das erste Stück verständigt, und ab dann gibt Abi Wallenstein in seiner natürlichen Autorität den Ton an. Er spielte die Akkorde an, und sein Begleiter stieg einfach mit ein. Fast wie bei einer Jam-Session, nur eben auf allerhöchstem Niveau. So was funktioniert natürlich nur, wenn man sich kennt, sich gegenseitig respektiert und vor allem auch nur dann, wenn jeder der Akteure sein Instrument so genial beherrscht wie die zwei Ausnahmekönner, die sich für diesen Abend mal wieder zusammengefunden haben.

Sie haben den Blues zu ihrer persönlichen Inspiration gemacht