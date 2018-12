Horb a. N. "Blitzer in Stadt sind ständiges Ärgernis"

Hintergrund der Debatte war eigentlich die Anschaffung eines semistationären Blitzers, damit die Stadt künftig ohne großen personellen Aufwand mobil messen kann – und das auch über mehrere Tage, wie Oberbürgermeister Peter Rosenberger betonte. Ein Vorschlag der schließlich mit sehr großer Mehrheit (zwei Gegenstimmen) auch angenommen wurde.

Doch zuvor polterte Panetta los: "Die Geschwindigkeitsmessungen in Horb sind ein ständiges Ärgernis." Fast zwangsläufig werde man als anständiger Autofahrer an der neuen Blitzersäule in der Stuttgarter Straße geblitzt. "Gerade wenn man geistig nicht gerade da ist." Das sei ja auch Rosenberger passiert, fügte er zur Überraschung des OB hinzu, der sofort erwiderte: "Das wüsste ich aber."

Schließlich fragte Panetta in die Ratsrunde: "Wer wurde denn noch nicht geblitzt?" Er erntete Kopfschütteln und Gelächter. Ausgerechnet sein ULH-Kollege Hermann Walz hob die Hand und erklärte: "Ich wurde noch nicht geblitzt." Rosenberger kommentierte: "Herr Walz ist als Postbote täglich unterwegs. Das ist eine Leistung, dann nicht geblitzt worden zu sein." Panetta schließlich zerrte nervös an seiner Tasche auf dem Boden, holte eine gelbe Weste hervor und wedelte damit in der Luft: "Die gelben Westen sind schon mitgebracht." Ein Hinweis auf die französische Protestbewegung, die der ULH-Mann wohl gerne auch in Horb und ganz Deutschland haben würde.