Horb a. N. Blick hinter die Kulissen der Automobil-Welt

Ab dem Jahr 2021 drohen den Herstellern empfindliche Bußgelder pro Fahrzeug und Jahr, wenn sie die CO2-Emissionsziele von 95 Gramm pro Kilometer im Mittel aller zugelassenen Fahrzeuge nicht erreichen. Dieses Ziel, sagte Heinzelmann, lasse sich in dieser Zeit realistisch eigentlich nur dadurch erreichen, wenn die Emissionswerte der Verbrennungsmotoren nicht nur gesenkt, sondern vor allem auch durch den massiven Ausbau von Elektro-Motorisierung und Hybridtechnologie ausgeglichen werden. Ein klarer Vorteil hierbei: Den Strom als Treibstoff für sein Fahrzeug kann der Autofahrer unter anderem bei sich zuhause beziehen. Auf lange Sicht seien auch andere Technologien wie etwa der Wasserstoffantrieb denkbar; aktuell aber fehle dafür noch die Infrastruktur.

Eine Anmerkung zum aktuellen Thema Abgas-Nachrüstung für Dieselfahrzeuge hatte Heinzelmann auch noch parat: "Es ist technisch eine große Herausforderung", sagte er, solche Nachrüstungen seien insgesamt sehr komplex und aufwendig. Ein kleiner Ausblick in die Zukunft des Verkehrs – Stichwort autonomes Fahren – schloss den Vortrag. Diese Einblicke hinter die Kulissen der automobilen Welt kombinierte Heinzelmann für seine rund 30 Besucher mit einer Führung durch das Kasernengebäude, in dem inzwischen moderne Büroräume und ein Schulungszentrum eingerichtet sind. Bei diesem Rundgang gewährte der AHG-Geschäftsführer auch einen Einblick in so manchen bislang unbekannten Bereich des Unternehmens.