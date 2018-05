Horb a. N. Blick aufs alte Rom

Um 12.30 Uhr fuhren die Reisenden im fast voll besetzten Bus durch das frisch ergrünte und blühende Nagoldtal nach Pforzheim zum Gasometer.

Dort erwarteten die Reisegruppe schon zwei Herren, die kurz die Geschichte des Gasometers erzählten, der 1912 erbaut wurde. Nach fast 100 Jahren hatte er ausgedient und wurde als einer der wenigen dreistufigen Glockengasbehälter als Denkmal erhalten. Der Stahlzylinder ist 42 Meter hoch und 40 Meter breit. Dies ermöglichte dem Künstler Yadegar Asisi, ein 360-Grad-Bild auszustellen. Es stellt Szenen aus Rom im Jahre 312 dar – was aber sehr frei gestaltet war. So gab es Säulenruinen, die es zu der Zeit noch nicht gab, schreibt die kundige Gruppe in ihrem Bericht.

Tag-Nacht-Rhythmus des Panoramas fasziniert