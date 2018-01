Horb a. N. Blick auf 50 Jahre Naturschutzarbeit

Januar

Im neuen Jahr starten vom 4. bis 7. Januar die Naturschutztage am Bodensee. Zum Besuch und zur Teilnahme an den Naturschutztagen bietet die Horber Ortsgruppe Mitfahrgelegenheiten in Fahrgemeinschaften an.

Zudem werden wie in jedem Januar unter dem Titel "Stunde der Wintervögel" mithilfe der Menschen in ganz Deutschland Vögel in Gärten oder auf dem Balkon für eine Stunde beobachtet. Die Beobachtung werden dann dem Nabu gemeldet. Damit werde geholfen, eine schleichende Veränderung in der Vogelwelt zu erfassen.