Horb a. N. Blasmusik voller Spannung

Den Beginn macht die Jugendkappelle mit ihrem Dirigenten Patrick Burt. Mit dem Stück "Checkpoint" von Fritz Neuböck eröffnen sie den Abend. Weiter geht es dann mit den Stücken "Never Forget Your Friends" und "Skyfall".

Nach intensiver Probenarbeit stehen danach die Musikerinnen und Musiker der Stammkappelle in den Startlöchern, um dem treuen Publikum das einstudierte Programm zu präsentieren. Dirigent Christian Pfeffer hat in den vergangenen Wochen ein buntes und breit gefächertes Programm einstudiert. Fulminant und festlich beginnt das Konzert mit "A Festival Prelude", eine Konzertfanfare von Alfred Reed – und eine deutliche Handschrift der MK Altheim zum Auftakt.

"Leonesse" ist der Name des Schlosses von Lady Guinevere, dieser majestätische Marsch führt die Zuhörer ins alte England. Mit "Virginia", gemeint ist der US-Bundesstaat, folgt ein ausdruckstarkes Werk über ein bewegendes Stück amerikanischer Geschichte. Mit ein Höhepunkt des Konzertes sind sicherlich die bekannten Melodien aus dem Musical "Cats". Die Musikkapelle will ihr Publikum hier in Erinnerungen schwelgen lassen.